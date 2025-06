La denuncia: «Incuria e abbandono al cimitero di Pozzuoli»

POZZUOLI – Riceviamo e pubblichiamo: «Un luogo di memoria lasciato nell’incuria e abbandono. Dopo le scosse e le ripetute chiusure per la verifica, oggi il cimitero versa in uno stato di degrado e abbandono che non si può più ignorare. Transenne ovunque, zone interdette, inaccessibili e una situazione che si prolunga da un anno, senza soluzioni concrete. Un luogo sacro di memoria dei nostri cari dovrebbe essere curato e rispettato non lasciato all’incuria. Ad ogni scossa la situazione peggiora le zone interdette aumentano e sta diventando sempre più difficile raggiungere i propri cari. È dovere delle istituzioni garantire dignità a questo luogo sacro. La mancanza di interventi dimostra un totale disinteresse per la memoria e il rispetto dei defunti.»