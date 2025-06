«Sogno o son desto?» l’incredulità di un tifoso del Napoli per l’acquisto di De Bruyne – IL VIDEO

POZZUOLI – È proprio così: l’arrivo di Kevin De Bruyne ha tolto il sonno a tanti tifosi del Napoli. C’è ancora tanta incredulità per quello che da più parti viene indicato come il più grande acquisto dell’era De Laurentis, in termini di nome e blasone. De Bruyne al Napoli ha alimentato le fantasie da quinto scudetto e da Champions, allungando il vortice di emozioni iniziato con la marcia trionfale verso il tricolore conquistato lo scorso 23 maggio. E allora ecco che Pino De Rosa, puteolano residente nella provincia di Parma, ha dato vita a una simpatica gag (che già sta facendo il giro del Web) mostrando tutta la sua incredulità per l’arrivo del fortissimo centrocampista belga. «Sogno o son desto?» dopo aver sognato un gol di KDB con la maglia azzurra il figlio Vincenzo (promettente calciatore che si sta distinguendo nelle juniores del Fiorenzuola) lo ha riportato sulla terra: “Papà non è un sogno, Kevin De Bruyne al Napoli è realtà!”.

