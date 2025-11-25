Josi ha preso in giro Borrelli, a Bacoli appena 46 voti per il candidato dei Verdi

BACOLI – La corsa alle urne per la Regione Campania consegna un quadro politico a Bacoli che conferma vincente il centrosinistra. La tornata elettorale per il rinnovo del consiglio regionale premia innanzitutto il Pd con 2275 voti di lista e la candidata Francesca Amirante. La consigliera del Comune di Napoli, forte dell’appoggio del sindaco Josi Della Ragione, si fregia del premio della più votata a Bacoli con 1179 preferenze, trascinata anche dal carrozzone democratico di Manfredi che si è fermato a 758 preferenze. Numeri che ribadiscono che le future ambizioni del sindaco sono all’interno del Partito Democratico. Condizione certificata dal “tradimento” a Borrelli che, con il suo candidato Ceparano, ha raccolto appena 46 preferenze, nonostante la chiusura della campagna elettorale con Fico, Bonelli e Josi tenutasi proprio a Bacoli. Un risultato, secondo alcuni rumors provenienti dall’entourage di Borrelli, che avrebbe fatto inviperire il deputato contro il primo cittadino bacolese.

SCENARIO ANNUNCIATO – Un epilogo ampiamente annunciato dal nostro giornale, che nei giorni scorsi ha raccontato delle ambizioni del sindaco di Bacoli che punta alla Camera dei Deputati. Ai suoi aveva detto che votando Amirante del Pd si sarebbe fatto un “buon lavoro” per la sua candidatura affermando di avere “già l’intesa” e annunciando poi che la segretaria Elly Schlein avrebbe fatto il suo nome tra un anno e mezzo come candidato del campo largo per i Campi Flegrei. Ambizioni personali che lo hanno portato a voltare le spalle a Borrelli ma anche al candidato Ceparano, a cui era stato garantito un sostegno elettorale che non è arrivato.

MESSAGGIO AL SINDACO – A far rumore, infatti, sono anche i risultati dei candidati «stranieri» che hanno potuto contare su robuste «fazioni» interne alla maggioranza di Piazza Marconi: Madonna e Raia raccolgono, rispettivamente, 358 e 287, trascinati dal sostegno dalla parte non allineata alle indicazioni del sindaco del Partito Democratico. Buon risultato di Cesaro, di Casa Riformista, che può contare su 250 preferenze grazie anche all’appoggio del consigliere di maggioranza Alessandro Scamardella. All’interno di FreeBacoli ulteriori “franchi tiratori” hanno deciso di appoggiare i 5 stelle, come l’ex assessore al bilancio Rosaria Di Meo. Mentre appoggio per Andreozzi di Avs per il consigliere Ambrosino.

CENTRODESTRA – Grazie alle candidature locali di Nello Savoia e Raffaele Cardamuro il centrodestra ha tenuto ottenendo qualche punto percentuale in più rispetto al dato regionale. Savoia si conferma leader del centrodestra, in termini di voti, raggiungendo nella lista Fratelli d’Italia poco più di 1000 preferenze, 3226 nel totale regionale. Cardamuro, tiene molto bene a livello regionale grazie al tema sull’abusivismo edilizio, raggiungendo le 3mila preferenze, di cui 318 a Bacoli. Infine, per il candidato consiliare di Forza Italia, di riferimento a Gianluca Schiano, Luigi Renzi, ci sono state 462 preferenze.