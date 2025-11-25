Elezioni regionali, Sabino: «Modello Quarto vincente premiato dai cittadini impegno e coerenza»

QUARTO – «A Quarto il sostegno al progetto amministrativo di centrosinistra continua a crescere con forza, continuità e chiarezza. In città Fico raggiunge il 73,77%, mentre il Partito Democratico ottiene il 25,95%, con performance che si confermano tra le più alte dell’intera provincia di Napoli». A dirlo é Antonio Sabino, esponente del Partito Democratico e sindaco di Quarto. «Si tratta di un successo politico ed elettorale di straordinaria rilevanza, che certifica la solidità e la credibilità della coalizione di centrosinistra che guida la città ormai da anni, con un impegno costante e riconosciuto dai cittadini. Entrano in Consiglio Regionale, con un risultato straordinario, anche i nostri candidati Loredana Raia e Salvatore Madonna; senza dimenticare Giorgio Zinno primo eletto nella lista del Partito Democratico. Tutti insieme superano complessivamente quota 100 mila voti. Numeri che raccontano la forza di una squadra, non solo di singole candidature: una comunità politica che cresce, si amplia e trova nuovo slancio». Sabino sottolinea: «Il modello Quarto, fondato sulla collaborazione, sull’inclusione, sulla buona amministrazione e su una visione progressista del governo locale, si dimostra ancora una volta capace di conquistare la fiducia dei cittadini e di trasformarla in risultati concreti nelle urne. Un risultato che rivendichiamo con orgoglio e senso di responsabilità. Un consenso così ampio non è soltanto un dato elettorale: è il riconoscimento di un percorso politico serio, stabile e coerente, che continua a rafforzarsi e a rappresentare un punto di riferimento per l’intero territorio». E conclude: «è da qui che ripartiamo: ampliando ancora il nostro orizzonte, includendo nuove energie, costruendo alleanze più larghe e più forti, convinti che solo un progetto politico aperto, competente e radicato nella comunità possa continuare a dare a Quarto e all’area flegrea la prospettiva di sviluppo, equità e progresso che i cittadini meritano».