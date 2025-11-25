Piove nell’ospedale di Pozzuoli: due reparti a rischio chiusura

POZZUOLI – Piove all’interno dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli. Diverse infiltrazioni d’acqua dal tetto dell’edificio questa mattina stanno provocando disagi a medici, infermieri e pazienti all’interno dei reparti di Ortopedia e Otorinolaringoiatra, dove al momento le attività sono ancora in corso. Acqua che piove nei locali del quinto piano della struttura che potrebbe portare, nelle prossime ore, a un trasferimento di pazienti e sanitari in altri reparti. Un dislocamento che, come conseguenza, porterebbe poi a una riduzione dei posti letto per i nuovi ricoveri. Intanto la direzione ospedaliera è al lavoro per predisporre interventi utili a porre rimedio alle infiltrazioni che stanno colpendo il quinto piano dell’edificio.