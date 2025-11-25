Maltempo, albero cade e colpisce due auto a Pozzuoli

POZZUOLI – Un albero è caduto in strada colpendo due auto in transito. L’episodio è accaduto nella tarda mattinata di oggi in via Campana, a Pozzuoli. A cedere, a causa del forte vento e della pioggia incessante, è stato un un albero che si trovava lungo la carreggiata della strada. Illesi gli occupanti delle due vetture, che sono state colpite sulle fiancate destre. L’arbusto è finito in strada occupando una parte della corsia. Episodio analogo è avvenuto ieri a Cigliano dove sterpaglie e terreno sono franati occupando l’intera strada.