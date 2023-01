ISCHIA – I carabinieri della Compagnia di Ischia sono intervenuti ieri sera presso la riva destra del porto di Ischia per il rinvenimento di ordigni bellici. Si tratta di 4 bombe di circa 15 centimetri, verosimilmente al fosforo e risalenti alla seconda guerra mondiale. L’area è tuttora cinturata e recintata, in attesa della bonifica prevista per le prossime ore.