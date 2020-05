POZZUOLI – Sono Paolo Terminiello, lo chef del Ristorante di Tenuta Convivium Cuma, un meraviglioso parco naturale completamente immerso nel verde situato a Cuma (Pozzuoli) in Via Arco Felice Vecchio 72. Per info e prenotazioni chiamare al numero 0818543318 oppure scrivere a: [email protected]

*articolo donato da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo