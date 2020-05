POZZUOLI – La “Dolce Arte” in via Ovidio 61 a Pozzuoli e in via Campana 298 a Quarto è presente sul mercato dal 2006 bar pasticceria cake design rosticceria gelateria produzione propria lounge bar, prossimamente anche paninoteca e bistrot. Servizio ai tavoli, Sky, delivery, asporto per info: 08119244473 – 3334797342

*articolo sponsorizzato donato da Cronaca Flegrea nell’ambito dell’iniziativa #iospendoflegreo