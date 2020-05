POZZUOLI – La caffetteria-pasticceria F.lli Buono apre per la prima volta in via Allodi (monteruscello) nel1989 conquistando da subito spazio tra le guide del gambero rosso come tra i migliori bar d’Italia. L’ambizione dei giovanissimi titolari ed il successo ottenuto li porterà ad aprire un secondo e contemporaneo punto vendita a via Napoli diventando punto di riferimento della movida puteolana degli anni 90. Nel 2013 fa definitivo ritorno nel quartiere di Monteruscello stabilendosi in via Ada negri n. 2/8 dove tutt’oggi delizia i propri clienti “L’obiettivo è quello di mantenere vive le tradizione della nostra pasticceria utilizzando solo materie prime di alta qualità e cercando la giusta miscela di caffè per accompagnarla”

