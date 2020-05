POZZUOLI – Ha riaperto martedì 19 maggio in Via Giovanni Verga 55 Monterusciello “Ernesto Pace Parrucchieri”, lo storico salone per donna attivo dal 23 settembre 1975. Il titolare Ernesto Pace è pronto ad accogliere tutte le clienti con le più importanti novità e tendenze dell’estate 2020. Si riceverà solo previo appuntamento al numero 3383935343. Lo slogan di Pace è: “La mia continua ricerca nella raffinatezza e nella tecnica garantisce la miglior cura e bellezza per i vostri capelli”

