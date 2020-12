RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Gentile direttore, sono il padre di una neo laureata del comune di Pozzuoli, vi scrivo per segnalarvi che in questo momento di forte crisi ed emergenza sanitaria, mia figlia Anna Carannante di anni 22 si é laureata in infermieristica presso l’Università L. Vanvitelli con 110/110 e lode con plauso accademico e dignità di stampa. Le sarei grato della Sua riconoscenza e della cittadinanza di Pozzuoli.»