RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO – «Salve, io e mia mamma siamo risultati positivi il primo gennaio e ad oggi non abbiamo ricevuto alcuna chiamata dall’Asl. Tutti i tamponi fatti sono stati pagati da noi, compreso quello molecolare dopo i 10 giorni, pagato 60 euro a testa. Nonostante siamo risultati positivi per la seconda volta, ancora nessuna chiamata dall’Asl. Tra poco ci toccherà rifare il tampone, ma sempre a spese nostre e per nostra coscienza».