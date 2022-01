BACOLI – Tira aria di tempesta dai banchi di opposizione a Bacoli. Il consigliere comunale Nello Savoia torna all’attacco dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, ponendo sotto i riflettori le condizioni in cui versano le scuole del territorio. «Abbiamo preventivamente e ripetutamente chiesto, fin dall’estate, di intervenire in tempo utile, avendo tre mesi avanti di chiusura per la stagione estiva, per poter mettere le scuole in sicurezza, risolvere problemi che vengono rimandati di anno in anno. Ma nulla – scrive in una nota corredata di fotografie – Arrivata l’estate si è pensato bene alle navette per il mare, inutilizzate, così come è accaduto a Natale per le luci, ma mai di accompagnare i bambini a scuola, né tantomeno dei lavori urgenti e pericolosi, controsoffitti appesi, infiltrazioni, o di mettere a punto i termosifoni per l’inverno. Niente di concreto, ma tranquilli, i bambini a Bacoli possono pattinare! Basta con la vecchia politica strumentalizzatrice e racconta storie»

