Interrotto il servizio ferroviario verso Pozzuoli: istituite le navette

POZZUOLI – Per problemi relativi alla staticità del suolo, all’altezza della stazione di Pozzuoli e al fine di effettuare le opportune verifiche, l’EAV ha disposto l’interruzione del servizio ferroviario sulla tratta Bagnoli – Torregaveta e l’istituzione di bus sostitutivi sulle tratte Bagnoli – Torregaveta e Bagnoli – Pozzuoli, a cura della ditta “D’Agostino”. Di seguito, i punti di fermata dei bus sostitutivi. Torregaveta – Bagnoli: Stazione Torregaveta – via Cappella, Stazione Fusaro – via G. Cesare, Stazione Lucrino via Miliscola, Via Campi Flegrei – altezza pizzeria Bob&Clare, Anfiteatro Flavio, Stazione Bagnoli – via Bagnoli. A Pozzuoli Bagnoli: Pozzuoli – park via G. Matteotti, Cappuccini, Gerolomini, Dazio, Bagnoli