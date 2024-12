Azzurro Pozzuoli, parte il click day: tre giorni di degustazioni al mercato del pesce – ECCO COME PRENOTARSI

POZZUOLI – Continua la seconda edizione di Azzurro Pozzuoli, la kermesse dedicata al pesce azzurro, con la Wine Masterclass e del 28 dicembre e Azzurro Pozzuoli 4 Family e l’Aperifish del 29 dicembre. Per tutti e tre gli eventi è obbligatoria la prenotazione.

COME PRENOTARE – Per la Wine Masterclass, che si terrà il 28 dicembre a partire dalle ore 10.30 presso il primo piano del mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli “Palazzo del Mare” di Via Nicola Fasano n°17, dedicata ai pregiati vini del Consorzio Di Tutela Vini dei Campi Flegrei ed Ischia in abbinamento al pesce azzurro, è già possibile prenotarsi inviando una mail a [email protected]. Per Azzurro Pozzuoli 4 Family, che si terrà il 28 dicembre a partire dalle ore 10.30 alle ore 13:30 presso il Mercato Ittico all’ Ingrosso di Pozzuoli “Palazzo del Mare”, è già possibile prenotarsi inviando un messaggio whatsapp al numero 3939824709 oppure inviando una mail a [email protected] oppure a [email protected]

L’APERIFISH – Per l’ultimo evento, l’Aperifish, che si terrà il 29 dicembre dalle 18.00 presso il mercato ittico all’ingrosso di Pozzuoli “Palazzo del Mare”, sarà possibile prenotarsi a partire dalle ore 12.00 del 26 dicembre collegandosi al sito azzurropozzuoli.it e compilando il form in homepage.

LE REGOLE – Di seguito le regole di prenotazione:

1) Ogni utente può accedere ad un solo ticket e con la stessa mail non si può richiedere un altro ticket.

2) All’ingresso mostrare l’avvenuta conferma della prenotazione.

3) Presentarsi tra le ore 18:00 e le ore 20 (dopo tale orario non è consentito l’ingresso).

4) All’ingresso si riceverà un ticket che comprende sei talloncini (di cui quattro per il food e due per il beverage); il ticket deve essere consegnato al ristoratore o al banco vini per il ritiro della pietanza o del vino prescelto.

5) Non è consentito l’ingresso agli animali.

6) I minori di anni 18 devono essere sempre accompagnati.

7) Eventuali intolleranze alimentari vanno comunicate al momento del ritiro del ticket.

8) All’ingresso sono disponibili i calici in vetro per un costo di 5€ per la degustazione di vini, il cui ricavato andrà a favore del Comitato “Parco senza frontiere” per la realizzazione del suddetto nel comune di Pozzuoli.

9) Le attività di somministrazione termineranno categoricamente per le ore 22:00 e dalle ore 22:30 tutti i presenti dovranno uscire dalla struttura.

10) La struttura è priva di barriere architettoniche e per tanto accessibile anche ai portatori di handicap.