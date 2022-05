LICOLA – Protesta dei residenti a Licola contro l’installazione di un’antenna di telefonia mobile. Dopo l’avvio dei lavori, iniziati nei giorni scorsi, numerose persone sono scese in strada per chiedere lo stop dei lavori. L’installazione dell’antenna è prevista in un’area privata al civico 47 di via Vicinale Recapito, una traversa di via Madonna del Pantano che rientra nel territorio di giurisdizione del comune di Giugliano. I residenti, pronti a costituirsi in comitato, temono conseguenze per la propria salute, preoccupati dall’impatto che il dispositivo potrebbe avere nella zona, densamente abitata «Siamo già martoriati da rifiuti, incendi e ora ci installano anche un’antenna davanti alle nostre finestre di casa». Nei prossimi giorni sono previste nuove manifestazioni per bloccare i lavori.

1 di 4