Infastidito dalle campane entra in chiesa e interrompe la messa con un tamburo

GIUGLIANO – I carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti questa mattina nella chiesa a via Oasi. Poco prima e durante la messa un uomo del posto di 67 anni era entrato in chiesa durante la messa e si è messo a suonare con un tamburo. L’uomo ha suonato per un po’ e poi è andato via. Pare che gli diano fastidio le campane. I carabinieri hanno preso contatti con il parroco e per ora non sembrerebbe intenzionato a sporgere denuncia. L’uomo è già noto ai carabinieri e pare ogni tanto sia solito lamentarsi del rumore delle campane