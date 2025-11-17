CALCIO/ Il Rione Terra perde il big match contro il Marianella

NAPOLI – Non riesce a ripetersi il Rione Terra, nel secondo scontro diretto consecutivo, venendo sconfitta dalla capolista Marianella, che si dimostra ancora una volta una corazzata costruita per vincere e non a caso è ancora imbattuta. Il punteggio finale, 4-0, tuttavia è più pesante del gioco espresso in campo. Il Marianella entra in campo con grande aggressività e carica agonistica e in pochi minuti piazza un 1-2 che indirizza la gara. Al 3’ infatti D’Andrea si inventa un gran gol che porta avanti i suoi. Come se non bastasse, un minuto dopo il Rione Terra perde Puzone, uno dei migliori di questo campionato, per infortunio. Dopo 2’ arriva il raddoppio del Marianella che con un colpo di testa fortunoso quanto efficace di Falanga si porta sul 2-0. Nonostante la partita indirizzata, il Rione Terra prende campo e con Lubrano ha la palla per dimezzare lo svantaggio: tiro parato dall’estremo difensore di casa. Poco dopo altra occasione per il Rione Terra: Pinto, appena arrivato, si produce in una bella rovesciata ma la palla esce di poco. Il Marianella torna a pungere in contropiede ma è bravo Borrino a parare di piede.

Ancora una chance per il Rione Terra con un colpo di testa di Mazzucchiello che finisce alto. Sul finire di tempo occasione per Granata, che da fuori area sfiora il 2-1, con palla che finisce di pochissimo a lato. La ripresa si apre con un’occasione per il Marianella ma Borrino è attento e si distende bloccando il pallone. Al 57’ la “sliding door” della gara: una bella manovra sulla sinistra, porta Vicario a crossare in mezzo dove Mazzucchiello a botta sicura manda di pochissimo a lato. Sulla successiva azione il Marianella trova il 3-0 con Ronga, in sospetto fuorigioco, che sulla respinta di Borrino é lesto a ribattere in rete. Come nel primo tempo, dopo pochi minuti arriva anche la quarta marcatura del Marianella che chiude definitivamente il match. La sconfitta patita oggi recita un passivo troppo pesante per quanto visto in campo ma richiede subito un pronto riscatto da parte dei nostri ragazzi nella prossima gara di campionato che ci vedrà impegnati a Capri.