CALCIO/ La Puteolana perde la sfida play off: al “Conte” passa l’Ercolanese

POZZUOLI – Sfida nell’affollata corsa ai playoff tra Puteolana ed Ercolanese allo stadio “Conte”, nella tredicesima giornata del girone A di Eccellenza. I flegrei cercano di tenere alle spalle in classifica un avversario candidato ad inizio stagione a stazionare nelle prime posizioni, mentre gli ospiti sono a caccia di nuova linfa dopo 5 pareggi consecutivi che li hanno portati fuori dai playoff. Le forti motivazioni, oltre ad un terreno di gioco in condizioni precarie, portano ad un match di lotta e con poco tempo e spazio per giocare. Ne beneficia alla fine la maggior qualità ed esperienza dei giocatori ercolanesi, che chiudono in vantaggio il primo tempo con un gran gol di Vitolo e raddoppiano nella ripresa con Malafronte. I tifosi flegrei potranno invece consolarsi con una squadra che non si dà mai per vinta, come dimostra la rete di Mirante nel recupero, che però non basta ad evitare una sconfitta casalinga che mancava dalla quarta giornata.

LA PARTITA – Difficile trovare trame di gioco interessanti sul martoriato terreno dello stadio “Conte”, che costringe ad un gioco molto verticale, nel quale hanno la meglio le difese. Le uniche occasioni da segnalare arrivano al 22′ con una girata di Mancini di poco larga dopo un cross deviato di Capuano e al 24′, con una sforbiciata di Orefice ad incrociare, ma finita sul fondo. L’Ercolanese trova però il giusto ritmo nel finale di tempo: al 40′ serve un doppio miracolo di Cabriglia su Orefice lanciato in profondità per sventare il possibile vantaggio ospite ma, un minuto dopo, nulla può l’estremo difensore sulla bella volée di Vitolo, che si insacca al secondo palo dopo il cross di Marzano. L’inizio del secondo tempo è scandito da molte interruzioni di gioco, ma con la Puteolana che ci prova soprattutto su calcio piazzato: ci va vicino Battaglia di testa al 54′, ma il suo colpo di testa non ha la giusta potenza per battere Russo. Mister Sanchez cala gli assi Simonetti e Malafronte dalla panchina e, proprio da quest’intesa, all’83’ nasce il gol del raddoppio del centravanti ospite. Malafronte ci va ancora vicino al minuto 87 con un potente destro che si stampa sulla traversa, ma c’è ancora tempo per il ritorno dei diavoli. Dopo i cambi offensivi ordinati dall’espulso mister Correale, la Puteolana carica a testa bassa e accorcia le distanze al 93′ con Mirante, bravo a sfruttare un pallone vagante in area dopo il cross di Mancini, ma i 5′ di recupero non bastano né a compensare le tante interruzioni né al ritorno dei padroni di casa.

PUTEOLANA 1902: Cabriglia, Battaglia, Riccio, Gargiulo, De Rosa F., Capuano (77′ Guidone), Grieco (83′ Sannino), Auriemma (67′ Mirante), Palladino (59′ Minicone), Mancini, Rodriguez. A disposizione: Orefice L., Rasulo, Pissinis, Giuliani, Antonazzo. All. Correale.

ERCOLANESE 1924: Russo, Todisco, Vitolo, Aracri (89′ Percope), Marzano (62′ Fontanarosa), Amelio, Leone, De Rosa G. (67′ Simonetti), Romano (33′ Caso Naturale), Santillo, Orefice C. (77′ Malafronte). A disposizione: La Matta, Potenza, Saviano, Mori. All. Sanchez.

MARCATORI: 41′ Vitolo (E), 83′ Malafronte (E), 93′ Mirante (P).

ARBITRO: Andrea Airaghi Colombo di Legnano. Assistenti: Salvatore Tartaglione e Cristian Sgariglia di Napoli.

NOTE: Ammoniti Auriemma, Grieco, De Rosa F. (P), Todisco, Amelio, Vitolo, Aracri, Malafronte, Caso Naturale (E). Espulsi Correale C. (all.) e Correale V. (dir.) della Puteolana per doppia ammonizione. Corner: 3-5. Recupero: 2′ 1°T, 5′ 2°T.