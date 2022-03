LICOLA/VARCATURO – Cinquantatré secondi di idiozia e inciviltà. E’ la sintesi del video postato su Tik Tok che riprende un gruppo di giovani entrare con l’auto sulla spiaggia tra Licola e Varcaturo e poi percorrere centinaia di metri di arenile, tra la gente che assisteva inerme e incredula. “Quando i buttafuori non ti vogliono far entrare all’aperitivo, entri direttamente con la macchina” è il testo che apre il video segnalato alla redazione di Cronaca Flegrea. L’episodio risalirebbe allo scorso fine settimana. “Andiamoci a fare un giro al Rama Beach” dice uno de a bordo dell’auto mentre percorre il tratto di spiaggia, mentre un’altra voce si chiede “Perchè ci guardano? Con la macchina sul mare non si può venire?”. Non è la prima volta che sull’arenile tra Licola e Varcaturo incivili vi accedono con auto e moto postando poi sui social le proprie “gesta”.