POZZUOLI – L’amministrazione comunale di Pozzuoli ha reso noto che, in seguito ad una protesta dei lavoratori dello Stir di Giugliano e al conseguente rallentamento del conferimento dei rifiuti presso lo stabilimento, in alcuni punti della città ci potranno essere delle criticità nella raccolta dei materiali depositati, in particolare per quanto riguarda la frazione indifferenziata. Saranno garantiti in ogni caso i servizi essenziali, che riguardano soprattutto il prelievo dei rifiuti in ospedale e presso i mercati. L’amministrazione ha assicurato il massimo impegno nell’evitare possibili disservizi su tutto il territorio comunale scusandosi per eventuali disagi che potranno essere arrecati ai cittadini per problemi non riconducibili al comune di Pozzuoli.