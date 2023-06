Incidente stradale dei ricercatori CNR: oltre 100 donatori accorsi oggi al Cardarelli

NAPOLI – A seguito dell’incidente dei due ricercatori del CNR che si è verificato in tangenziale di Napoli lo scorso venerdì, sono stati oltre cento i volontari che si sono recati oggi al centro trasfusionale del Cardarelli per donare il sangue. La generosità di tanti è importante che permanga anche nel corso delle prossime settimane, per questa ragione il centro del Cardarelli invita tutti coloro che desiderano donare sangue o plasma a contattare il centro seguendo le istruzioni riportate alla pagina www.ospedalecardarelli.it/buonsangue o chiamando al numero 0817472488. Dice Angelo Zuccarelli, direttore del Centro Trasfusionale del Cardarelli “Ringraziamo tanta generosità da parte di moltissime persone, ma è importante garantire anche nelle settimane centrali dell’estate un adeguato flusso di sangue per tutti i nostri pazienti. E’ importante, perciò che chi voglia donare contatti prima il nostro centro, così da aiutarci pianificare la gestione del sangue nell’arco delle prossime settimane.”