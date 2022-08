POZZUOLI – Un incendio è divampato questo pomeriggio sulla collina di Cigliano, a Pozzuoli. In fiamme ettari di vegetazione. Sul posto ci sono i vigili del fuoco della squadra 5B di Monterusciello che hanno circoscritto il rogo e stanno procedendo con le operazioni di spegnimento. Non sono ancora note le cause che hanno fanno divampare le fiamme.

