QUARTO – Quarto si appresta a festeggiare la Santa Patrona. E in pieno centro storico, sullo sfondo dell’antica piazza della parrocchia Santa Maria Libera Nos A Scandalis, fervono già i preparativi. Il ricco programma religioso prenderà vita nei prossimi giorni con la Santa Messa e il consueto rituale dell’Alzabandiera. I festeggiamenti in onore della Madonna rappresentano un momento importante per la cittadina flegrea, che rafforza ogni volta questa forte devozione verso la Vergine e inoltre rivive una delle tradizioni più antiche del posto. Uno dei momenti salienti di questa festa è rappresentato sicuramente dal rito della processione, che ogni anno si ripete, riscuotendo sempre un forte riscontro tra la cittadinanza. La statua della Patrona di Quarto, sollevata e trasportata su un carro, percorre il centro cittadino e la folla devota fa da giusta cornice dell’evento. In occasione della celebrazione della Vergine Maria è stato inoltre stilato un ricco cartellone di eventi ludici in quanto anche questi festeggiamenti sono un modo per riappropriarsi di un’identità culturale e creare maggiori momenti di aggregazione in città. Il 12 settembre, in villa comunale, si terrà infatti il concerto di Andrea Sannino con cui si concluderà la settimana di festa in onore di Santa Maria.