Incendia l’auto del rivale in amore, arrestato un 48enne

QUALIANO – È notte fonda e alla centrale operativa della compagnia di Giugliano in Campania arriva una segnalazione per l’incendio di un’auto a Qualiano. Le fiamme divampano quando i carabinieri della sezione Radiomobile arrivano sul posto; poco distante c’è un uomo. I militari lo raggiungono e lo bloccano. Ha 48 anni, è del posto e ha anche precedenti specifici. L’uomo non inventa alcuna scusa, ammette di essere stato lui ad appiccicare l’incendio. Il motivo è sentimentale: l’auto è dell’uomo che gli ha “rubato” la donna. Il 48enne è ora in carcere, deve rispondere di danneggiamento a seguito di incendio.