«Egregio signor sindaco, posto queste foto per farle vedere in quali condizioni viviamo in via Parini, 17. Questo scenario così squallido è a sei metri da casa mia: in poche parole non posso aprire le finestre perché entra “gratuitamente” un incantevole profumo. Per non parlare di blatte e di topi. Ho chiamato la De Vizia 10 giorni fa per fa lavare e disinfettare la zona; stessa segnalazione anche ai vigili, ma ad oggi nessuno se n’è fregato. Spero di non arrivare a fare una denuncia in Procura. Confido in un suo intervento».

