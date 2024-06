In uscita “Le stanze dell’anima”, con Flora Vona e Samuel Peron

POZZUOLI – Produzione International Cinema e CF Management, arriva a Settembre sugli schermi “Le stanze dell’anima”, con protagonisti l’attrice e cantante Flora Vona, di recente affiancata da Gianluca Grignani in Mya – Un sogno da vivere di Federico Moccia, il ballerino Samuel Peron, star del popolare show televisivo Ballando con le stelle e reduce dall’edizione 2024 de L’isola dei famosi, Luciano Roman e Paolo Persi. Il film nasce da un soggetto della stessa Vona, che firma inoltre la sceneggiatura insieme ai registi Claver Salizzato e Patrizia Pistagnesi, quest’ultima facente anche parte del ricco cast insieme a Luigi Francescangeli, Noemi Oriolesi e Mattia Vitale e al corpo di

ballo Olimpo del liscio.

L’OPERA – Le stanze dell’anima è un’opera musicale e di prosa al cui centro troviamo l’artista Sara (Flora Vona), la quale vive un momento di depressione silente, ha pochi soldi e deve pagare l’affitto, oltre ad avere una vita sentimentale non appagante con il fidanzato Erik (Samuel Peron). Lei finge di essere felice ma, in realtà, non ha analizzato in profondità alcuni suoi mondi interiori e tende a mascherarsi per far apparire perfetta la propria vita agli occhi degli altri. Finché un giorno, dopo il terzo casting non andato a buon fine, si rinchiude nella sua stanza bevendo tutta la notte vino rosso e cadendo in uno stato di alterazione dei sensi comunicando, come in una seduta di psicanalisi intervallata da momenti drammatici e comici, con il suo alter-ego maschile (Luciano Roman), ovvero la sua coscienza, la sua anima (Luciano Roman). È questi che porta l’attrice alla rinascita spirituale, scavando nei meandri della sua psiche e conducendola ad attraversare senza

alcun timore le tre isole da cui è composta: bellezza, forza e amore.

IL SINGOLO – Con fotografia di Mauro John Capece, montaggio di Federico Greco e costumi di Coppola Cerimonia, Lu Dance Atelier e Vittucci Calzature, Le stanze dell’anima è uno spettacolo in fotogrammi che, accompagnato da musiche di Alessandro Vicari, tra coreografie originali e brani editi e inediti lascia emergere attraverso i suoi profondi dialoghi grande sensibilità e spunti di riflessione, segnando un nuovo traguardo cinematografico artistico per Simon Peron e Flora Vona, oltretutto fresca d’uscita del nuovo singolo Fame (etichetta M.C. Music, distribuzione Ingrooves), ascoltabile su Spotify al link:

https://open.spotify.com/track/3Ny1S3tDqLxDUjeQV10eDq?si=0DWfIpWIRGmh6HKlt2GsUw&c