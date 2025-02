In superstrada con un cavallo legato all’auto: il folle gioco sull’asse mediano

LITORALE DOMITIO – Ennesimo episodio di maltrattamento su un animale. Un cavallo, legato ad un’automobile, è stato costretto a tenere il passo della vettura che si immetteva su una superstrada. L’episodio, documentato da un automobilista, è stato registrato ad Acerra sulla rampa di immissione all’Asse Mediano.

LA DENUNCIA – “Diverse volte si assiste a scene del genere ma stavolta il cavallo non veniva trainato per le strade della città ma addirittura su una strada extraurbana. In auto erano in due ed era il passeggero a tenere il cavallo per una corda”- ha spiegato l’uomo che si è rivolto al deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. “La targa è perfettamente visibile, ragion per cui abbiamo chiesto alle Autorità di individuare il proprietario della vettura e di procedere alla denuncia dei due soggetti”- dichiara Borrelli– “ purtroppo c’ è ancora una sostanziosa fetta di popolazione che non mostra alcun rispetto per gli animali ed è per questo che è sempre più urgente la necessità di apportare sostanziali modifiche alle normative vigenti così come è importantissimo procedere a scrupolosi controlli su chi detiene animali in condizioni proibitive o che non sono compatibili con la vita cittadina. Queste creature dovrebbe essere tolte ai loro aguzzini ed ospitate in strutture adeguate. Serve la cura ma anche la prevenzione.”