In migliaia anche per Franco Ricciardi, gli eventi estivi a Bacoli sono un successo. Flop a Pozzuoli – LE FOTO

BACOLI – Seconda serata, secondo successo. In migliaia anche ieri hanno partecipato al concerto di Franco Ricciardi, secondo appuntamento del calendario di eventi organizzato dal comune di Bacoli nell’ambito delle celebrazioni per la festa di Sant’Anna. Un bagno di folla per il celebre cantante napoletano che ha fatto ballare e cantare la folla. Immagini che hanno fatto il giro della rete e che hanno fatto da contraltare alla situazione vissuta nel vicino comune di Pozzuoli, dove finora sono andati in scena pochi e anonimi eventi organizzati dall’amministrazione Manzoni tra la Villa Avellino e il Rione Terra.

I RITARDI – A Pozzuoli il calendario degli eventi – come ormai avviene da tre anni a questa parte – è stato presentato in ritardo e pubblicizzato poco. Qualche locandina sulla pagina Facebook del comune di Pozzuoli (che non gode di grandi interazioni) e nulla più. Ritardi ormai sotto gli occhi di tutti per eventi che, tra l’altro, non hanno richiamato il pubblico delle grandi occasioni. Al momento Pozzuoli si limita ad intercettare il “grande pubblico” solo a Natale e Capodanno con aperitivi e concerti, un pò come avviene in gran parte delle città Italia, mentre la sfida “estate” viene continuamente persa.

L’ENTUSIAMO – Entusiasta il sindaco di Bacoli Josi Della Ragione che con un post su Facebook ha elogiato il lavoro svolto dalla sua amministrazione. “Impressionante! È stato uno dei concerti con più pubblico di sempre nella storia di Bacoli. Una festa di popolo. Migliaia e migliaia di persone. Ecco cosa è accaduto ieri sera. Una notte che resterà nella storia degli show estivi in città. Quando decidemmo di tenere qui lo spettacolo di Franco Ricciardi, ci dissero non saremmo stati in grado di gestirlo. Ed invece guardate che meraviglia ne è uscita fuori. Abbiamo accolto gente arrivata da ogni angolo della provincia di Napoli, della Campania. Con tante forze dell’ordine a controllo dell’iniziativa. Per assicurare divertimento, in assoluta sicurezza. Negozi aperti e stracolmi fino alle 2 di notte. Navette comunali pienissime. Strade e piazza pienissima di persone. Un’isola pedonale enorme, che ha visto passeggiare a piedi migliaia e migliaia di cittadini. A fiumi. Gli eventi estivi in città si dimostrano uno straordinario volano di sviluppo, di economia, di arte, di aggregazione e crescita sociale. Bacoli balla. Bacoli canta a squarciagola. È una gioia immensa vedere il nostro popolo felice. Insieme, nulla è impossibile. E non è finita qui. Oggi, la processione della Santa Patrona. Lunedì, Riccardo Fogli. Martedì, lo spettacolo pirotecnico alla Marina Grande di Bacoli, sul mare. Viva la Festa di Sant’Anna. Un passo alla volta.”

LE FOTO