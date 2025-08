Canadair in azione a Pozzuoli: si domano le fiamme sul Monte Gauro e Monte Barbaro – LE FOTO

POZZUOLI – Dalle prime ore dell’alba di oggi sono in corso le operazioni di spegnimento degli incendi divampati ieri sul Monte Barbaro e il Monte Gauro a Pozzuoli. In azione ci sono canadair dei vigili del fuoco che stanno facendo la spola tra i roghi e il golfo di Pozzuoli dove viene prelevata l’acqua. Sul posto da ieri sera ci sono anche gli uomini della Protezione Civile, i carabinieri e la Polizia Municipale. Le fiamme sul versante Monte Barbaro sono state quasi del tutto domate, resta attivo invece il versante del Monte Gauro che affaccia su via Campana e la Tangenziale di Napoli.

LE FOTO (di Luigi Borrone)