«In arrivo finanziamenti per interventi specifici nei Campi Flegrei» l’annuncio del Ministro Musumeci

POZZUOLI – «Ringrazio la Banca Europea Investimenti per essersi resa disponibile a finanziare specifici interventi di riparazione dei danni causati dai recenti eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei e di mitigazione della vulnerabilità sismica. All’incontro al ministero hanno partecipato anche il direttore del dipartimento per la prevenzione e ricostruzione Casa Italia, Luigi Ferrara, che ha curato l’istruttoria con la Banca, ed il commissario straordinario per i Campi Flegrei, Fulvio Soccodato. La deliberazione del finanziamento sarà preceduta da un sopralluogo tecnico nel territorio interessato agli interventi.» ha fatto sapere poco fa il ministro per la protezione civile Nello Musumeci.