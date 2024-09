In arrivo 93 milioni di fondi per le piccole imprese: convegno a Monte di Procida

MONTE DI PROCIDA – Il Comune di Monte di Procida, in collaborazione con Sviluppo Campania promuove l’evento “Nuove opportunità per le imprese campane: Fondo Regionale per la Crescita – II Edizione”. Interverranno Fortunato Polizio, Direttore Generale di Sviluppo Campania, Italia Riccio, Responsabile Strumenti finanziari di Sviluppo Campania, Maurizio Bellavista, Confimprese Campania, Assunta di Razza, avvocato, esperto in finanziamenti comunitari per imprese e pubblica amministrazione. Porteranno i saluti istituzionali Antonio Marchiello, Assessore Regionale alle Attività Produttive e al Lavoro, Salvatore Scotto di Santolo, Sindaco del Comune di Monte di Procida e Melania Scotto d’Aniello, Assessore al Marketing Territoriale e promotrice dell’iniziativa. Guiderà il dibattito la giornalista Floriana Schiano Moriello.

LA MISURA – Si parlerà delle caratteristiche e delle potenzialità della nuova misura di agevolazione per imprese e professionisti – il Fondo Regionale per la Crescita. La misura prevede uno stanziamento di oltre 93 milioni di euro di fondi Fesr Campania 2021-2027 destinato a PMI e liberi professionisti per finanziare investimenti finalizzati a rafforzare la capacità competitiva e a sostenere i processi di innovazione. Gli investimenti proposti devono prevedere un programma di spesa compreso tra un importo minimo di 30.000 euro e un importo massimo di 150.000 euro (50% a fondo perduto, 50% finanziamento a tasso zero).

I DESTINATARI – Un invito aperto per un momento di confronto pensato prima di tutto per startupper, imprenditori e professionisti, interessati a questa e ad altre misure in fase di progettazione o prossime alla pubblicazione. Il Convegno si terrà mercoledì 2 ottobre, alle ore 10,30 presso la Sala Consiliare Ludovico Quandel del Municipio di Monte di Procida