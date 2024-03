Imposta di soggiorno a Pozzuoli, nominato funzionario responsabile

POZZUOLI – Imposta di soggiorno a Pozzuoli, nominato responsabile. Si tratta del dottor Luigi Giordano, Dirigente della Direzione 2 – Coordinamento Entrate del Comune. Così come previsto dalla disciplina dell’imposta di soggiorno, la giunta comunale ha designato il funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative all’imposta. L’introduzione dell’imposta di soggiorno è stata approvata in Consiglio comunale e prevede entrate extra per le casse del comune di Pozzuoli pari a circa 300mila euro.

LE TARIFFE – A fine febbraio la Giunta comunale di Pozzuoli ha approvato le tariffe giornaliere a persona per i soggiorni nelle strutture alberghiere ed extra alberghiere presenti in città. Si va da un minimo di 1 euro per gli alberghi ad una stella, fino a 5 euro per quelli a cinque stelle. Per B&B, case vacanze e strutture extra alberghiera la tariffa da pagare sarà pari a 2 euro. Albergo ad una stella: 1,00 euro; albergo a 2 stelle: 1,50 euro; albergo a 3 stelle: 2,00 euro; albergo a 4 stelle: 3,00 euro; albergo a 5 stelle: 5,00 euro. Tutte le restanti strutture ricettive (alberghiere ed extra alberghiere): 2,00 euro.