MONTE DI PROCIDA – Pannelli fotovoltaici installati nel 2015 su 10 edifici pubblici a Monte di Procida, ma mai entrati in funzione, nonostante un finanziamento europeo di circa un milione di euro. A denunciarlo è stato Luca Abete, inviato di “Striscia la Notizia”. Questi impianti, presenti sui tetti di diversi edifici scolastici, del Municipio, del fabbricato del cimitero e del Palazzetto dello Sport, consentirebbero – se funzionanti – di ridurre i consumi e risparmiare sulla bolletta, sfruttando le energie rinnovabili. Un tema oggi molto sentito dato l’aumento dei costi dell’energia.

IL PROGETTO – Il progetto prevedeva la produzione di 462.500 kWh/anno a fronte di un fabbisogno di 181.872 kWh/anno e un avanzo, dunque, di 280.628 kWh/anno da poter rivendere. A distanza, però, di 7 anni dall’installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici comunali, nulla ancora è stato fatto. Luca Abete si è recato ieri presso il Municipio di Monte di Procida per parlare con il sindaco Giuseppe Pugliese che ha annunciato un rapido intervento sulla questione. Anche la responsabile del Settore Tecnico del Comune, Simona Penza, intervistata dal giornalista di Canale Cinque, ha dichiarato che sono state già avviate tutte le procedure per far partire l’impianto.