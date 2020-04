QUARTO – Purtroppo continua a salire la curva dei contagi nell’area flegrea. In particolare, a Quarto sono oramai 28 i casi di positività al coronavirus. Di questi, 20 si trovano attualmente in isolamento domiciliare, mentre i restanti 5 sono ricoverato in ospedale.

MA C’È CHI GUARISCE – C’è da registrare anche il numero di guariti, che ad oggi è di 3 persone. Per quanto riguarda Bacoli, il numero di contagiati è di 14, con 3 ricoverati (nessuno in terapia intensiva) 9 in isolamento domiciliare e un guarito definitivo. A Monte di Procida, sono due i contagiati, tra questi un sanitario dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.