POZZUOLI – Altri due casi di Covid 19 vanno ad aggiungersi ai 3 resi noti questo pomeriggio dall’Asl Napoli 2 Nord. In totale sono 5 i contagi avvenuti a Pozzuoli nelle ultime 24 ore. Tutti in isolamento domiciliare e si sta ricostruendo il loro link epidemiologico. In totale le persone attualmente positive in città sono 79 su un totale di 179 dal primo marzo scorso. Un numero elevato che questa sera ha fatto sbottare il sindaco Vincenzo Figliolia.

LA RABBIA – «Leggo i vostri commenti in cui chiedete più controlli per far indossare la mascherina. -ha scritto il sindaco su Facebook- Ci vorrebbe l’esercito e forse neanche basterebbe.

Partiamo da un altro presupposto: noi dobbiamo convivere con questo virus, almeno fino a quando non ci sarà un vaccino. E fino a quel momento dobbiamo mantenere bassi i contagi. Per farlo lo strumento che abbiamo è la mascherina, indossata correttamente. È talmente una cosa tanto faticosa da fare, pur di aiutarci ad attraversare questa ulteriore fase? Non è uno sforzo estremo o di particolare intensità. E tutti abbiamo il dovere di farlo, per noi e per gli altri!»