POZZUOLI – «Illuminiamo la speranza» è il motto dei commercianti di Pozzuoli che questa sera hanno acceso le insegne dei propri locali per portare al centro dell’attenzione le difficoltà legate alle misure di contenimento per il Covid. Nelle foto che vi proponiamo si vedono le insegne illuminate di pub, ristoranti, pasticcerie e bar che hanno aderito all’iniziativa. Tra questi ci sono: Rose and Crown e White Chill Out di via Napoli, o Pab di Licola, Sneezy e Up Down di Arco Felice, pasticceria D’Angelo di Monterusciello, Ugo musik and drink nel centro storico di Pozzuoli, Dal Tarantino di via Campi Flegrei, Antica Vineria di via Pergolesi e No Fear tattoo shop di via Sotto il Monte. In mattinata c’è stata anche la “protesta” silenziosa dei titolari del ristorante Luna Rossa.

