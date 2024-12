Il vescovo Carlo Villano apre solennemente l’Anno giubilare: celebrazioni a Pozzuoli e Ischia

POZZUOLI – Il vescovo Carlo Villano aprirà solennemente l’Anno giubilare nella Chiesa di Ischia, sabato 28 dicembre, alle ore 17, con la celebrazione eucaristica nella basilica Santa Maria di Loreto a Forio, e nella Chiesa di Pozzuoli, domenica 29 dicembre, alle ore 18, con la celebrazione eucaristica nella concattedrale San Paolo Apostolo a Monterusciello.

L’EVENTO – Nella celebrazione a Monterusciello saranno presenti l’assessore all’istruzione del Comune di Pozzuoli, Vittorio Festa, i sindaci di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, di Quarto, Antonio Sabino, il comandante dell’Accademia Aeronautica, generale di Divisione aerea Luigi Casali, il capitano della Compagnia Carabinieri di Pozzuoli, maggiore Marco Liguori, il comandante dell’Ufficio circondariale marittimo di Pozzuoli, tenente di vascello Edoardo Russo, il comandante della Compagnia Guardia di Finanza di Pozzuoli, capitano Diletta Marmo, il comandante della Polizia municipale, colonnello Silvia Mignone, il direttore dell’Istituto penitenziario minorile di Nisida, Gianluca Guida.

L’AUGURIO – «È un tempo particolare quello che ci apprestiamo a vivere nel Giubileo con le nostre Chiese particolari di Pozzuoli e di Ischia e tutta la Chiesa universale. Papa Francesco ci invita ad essere “pellegrini di speranza”. Vuol dire essere in cammino con tutto il popolo di Dio, con tutte le persone che incontriamo ogni giorno, vivere con attenzione e premura il nostro territorio e le nostre realtà. Come ho sottolineato nella Lettera pastorale, siamo chiamati a generare la “speranza”, a vivere concretamente il bene, che è generativo di altro bene. La dimensione dell’Amore ci rende fratelli. Auguro un buon cammino in questo tempo donato dalla Chiesa ai suoi figli».