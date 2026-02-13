Il sogno del 13enne Andrea Ronga: da Pozzuoli alla finale di “The Voice”

POZZUOLI – Andrea Ronga, 13 anni, di Pozzuoli, è uno dei finalisti di “The Voice”, programma televisivo di genere talent show, in onda in prima serata su Rai Uno e condotto da Antonella Clerici. Andrea, da autodidatta, canta Rap napoletano e inglese e scrive testi nonostante la sua giovane età. Residente a Monterusciello, frequenta la terza media all’istituto Plinio il Vecchio al Fusaro. Domani sera alle 21:30 sarà in diretta su Rai Uno per la finalissima che potrà consacrarlo campione.