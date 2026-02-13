Il Capodanno Cinese al Tassinari di Pozzuoli: cultura, tradizione e dialogo interculturale

POZZUOLI – Giovedì 19 febbraio, a partire dalle ore 16:00, l’Istituto Superiore Tassinari aprirà le sue porte alla città per celebrare il Capodanno Cinese con un evento ricco di colori, tradizioni e momenti di approfondimento culturale. L’iniziativa, che si svolgerà presso la sede dell’istituto, rappresenta un’importante occasione di incontro e scambio nel segno del dialogo tra culture. Il Liceo Linguistico del Tassinari, infatti, vanta una sezione di lingua cinese che da anni arricchisce l’offerta formativa e rafforza l’attenzione verso le lingue e le culture extraeuropee. La celebrazione del Capodanno Cinese si inserisce in questo percorso educativo, volto a promuovere l’internazionalizzazione e la comprensione reciproca. L’evento nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Tassinari, l’Istituto Confucio di Napoli, il “Centro Pleiadi” attivo presso l’Università degli Studi di Napoli L’Orientale e la Shanghai International Studies University. Una sinergia significativa che testimonia l’impegno condiviso nel favorire il dialogo interculturale e la diffusione della cultura cinese sul territorio.

L’EVENTO – Ad aprire ufficialmente la manifestazione saranno la Dirigente Scolastica, Annalisa Illiano, e la direttrice italiana dell’Istituto Confucio di Napoli, Valeria Varriano. Interverrà l’illustrissimo rettore dell’Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, prof. Roberto Tottoli. Il programma della giornata sarà particolarmente articolato e coinvolgente. Tra i momenti più attesi, l’esecuzione della tradizionale “danza del drago”, simbolo di prosperità e buon auspicio per il nuovo anno. Non mancheranno le celebrazioni tipiche del Capodanno Cinese, che offriranno ai partecipanti la possibilità di immergersi in atmosfere suggestive e cariche di significato. Spazio anche alla dimensione laboratoriale, con attività dedicate alla calligrafia cinese, al ritaglio artistico della carta e alla creazione di lanterne, elementi centrali della tradizione festiva. La cerimonia del tè permetterà inoltre di conoscere da vicino un rito antico, fatto di gesti lenti e simbolici, espressione di armonia e rispetto. Accanto ai momenti pratici, sono previsti approfondimenti dedicati all’arte e alla cultura cinese, per offrire chiavi di lettura e strumenti di comprensione di una civiltà millenaria che continua a esercitare grande fascino e rilevanza nel panorama globale contemporaneo. L’evento si avvale inoltre del prezioso sostegno degli sponsor FMC Group e Carnevale Viaggi, che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa, confermando la loro attenzione verso il mondo della scuola e della cultura. Un contributo significativo sarà offerto anche dall’Istituto Alberghiero “Lucio Petronio”, che curerà l’allestimento di un buffet dedicato, arricchendo la manifestazione con un momento conviviale pensato per favorire ulteriormente la condivisione e lo scambio tra i partecipanti. L’evento si rivolge a studenti, docenti e alla comunità tutta, con l’obiettivo di trasformare la scuola in uno spazio aperto di confronto e condivisione. Un appuntamento che non è soltanto una festa, ma un’occasione concreta per costruire ponti culturali e valorizzare il pluralismo linguistico come risorsa per il futuro.