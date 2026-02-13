Temporali in arrivo, a Pozzuoli e Quarto chiudono scuole, parchi e cimiteri

POZZUOLI/QUARTO – In vista dell’allerta meteo di colore arancione prevista per la giornata di domani – sabato 14 febbraio – a Pozzuoli e Quarto chiuderanno una serie di aree pubbliche. In particolare, a Pozzuoli è disposta la chiusura dei parchi pubblici, delle aree di sgambamento cani, del cimitero comunale di via Luciano e delle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado. A Quarto invece, sempre per la sola giornata di domani, è stata disposta la chiusura della Villa Comunale “Papa Giovanni Paolo II”, del Parco urbano “Giancarlo Siani” e del “Parco del Mandorlo”.