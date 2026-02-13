Aggredisce personale EAV: arrestato dalla Polizia di Stato.

NAPOLI – Nella serata di ieri, la Polizia di Stato, nell’ambito dei servizi di vigilanza all’interno del plesso ferroviario di “Napoli Centrale”, ha proceduto all’arresto di un soggetto, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti di polizia, anche specifici, per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. Nello specifico, a seguito di una segnalazione pervenuta dai militari dell’Esercito Italiano, in servizio per “Stazioni Sicure”, relativa alla presenza di un cittadino non comunitario, in evidente stato di alterazione, che stava aggredendo i militari e gli agenti di polizia amministrativa EAV al fine di impedirne l’attività identificativa, gli agenti del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, prontamente intervenuti, nonostante la forte resistenza, lo hanno bloccato e tratto in arresto. All’esito dell’udienza, in considerazione della sua posizione di irregolarità sul territorio, nonché la sua pericolosità sociale e dei suoi precedenti penali, è stato disposto che lo straniero venisse accompagnato presso il C.P.R. pugliese, per il rimpatrio.