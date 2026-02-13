POZZUOLI/ Traffico e caos totale (per una buca) in Via Solfatara

POZZUOLI – Ha dell’incredibile quanto sta accadendo da tre giorni in via Solfatara dove, a causa di una buca che si è aperta per la terza volta in poche settimane, la viabilità è diventata un inferno. Ad ogni ora della giornata, infatti, si registrano lunghe code in direzione Solfatara e in direzione “Carmine” a causa del restringimento della carreggiata, dove ormai è attiva una sola corsia. Un inferno che vede gli automobilisti “impazziti” nel lanciarsi a folle velocità per evitare di rimanere imbottigliati nel traffico. A ciò si aggiunge l’assenza, per gran parte della giornata, della polizia municipale e di dispositivi utili per regolare la viabilità. Un caos quotidiano che sembra non trovare una soluzione e neppure una fine, nonostante i lavori siano stati eseguiti in somma urgenza.