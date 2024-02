Il sindaco di Pozzuoli ricorda Tito Fenocchio a un anno dalla sua morte

POZZUOLI – Il sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni, ricorda Espedito Fenocchio, per tutti Tito, a un anno dalla sua morte. Leader della civica “Pozzuoli Libera”, è stato tra gli artefici della vittoria elettorale della coalizione guidata dall’attuale primo cittadino. Laureato in Economia e Commercio ed esperto in materia di bilancio, Fenocchio è stato uno dei big degli ultimi 30 anni della politica puteolana.

IL RICORDO – «Dopo un anno, la sua mancanza la avvertiamo tutti ancora più forte. La presenza di Tito arricchiva ogni discussione, e i suoi interventi in consiglio comunale erano sempre puntuali, diretti e di grande spessore. Era un uomo eccezionale, e lo ricordiamo ogni giorno con enorme affetto e sincero dolore. Esprimiamo, nel ricordo, vicinanza alla famiglia e a tutti quelli che lo hanno amato. Ci manchi, Tito, manchi all’amministrazione e manchi alla città», è il messaggio pubblicato sui social da Manzoni.