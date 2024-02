POZZUOLI/ Scontro frontale in via Campana, due feriti

POZZUOLI – Spaventoso incidente ieri sera in via Campana, a Pozzuoli. Due auto si sono scontrate frontalmente. Feriti i conducenti. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato i due giovani al Pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per le cure del caso. Non ci sono dubbi, anche se la dinamica è ancora in fase di ricostruzione, che sia stato uno scontro frontale quello tra le due auto coinvolte nell’incidente. Bisognerà ora stabilire se una delle auto stesse effettuando, nel momento dell’incidente, un sorpasso, con conseguente invasione della corsia opposta.