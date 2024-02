Elezioni a Monte di Procida, l’ex sindaco Pugliese punta sulla sicurezza

MONTE DI PROCIDA – Sarà la sicurezza uno dei cavalli di battaglia di Giuseppe Pugliese in campagna elettorale. L’ex sindaco di Monte di Procida, sfiduciato ad ottobre, è pronto a scendere in campo e ha già indetto la prima conferenza stampa. L’incontro si terrà mercoledì 21 febbraio alle 18:30 presso la sede di “Sì Insieme” in Piazza XXVII Gennaio. Sotto i riflettori un progetto volto a garantire maggiore sicurezza sul territorio. «Negli ultimi anni è stato costante il nostro impegno nella lotta contro la delinquenza. Abbiamo cercato di rendere più sicure le strade e le piazze montesi implementando l’installazione di una serie di dispositivi di videosorveglianza in tutto il paese. A valle dei nostri indirizzi, continuano le installazioni ancora oggi. Nel prossimo triennio, se ce lo permetterete, ci dedicheremo a implementare una soluzione straordinaria che abbiamo studiato insieme alle più blasonate aziende del territorio nazionale e che non vedo l’ora di condividere con tutti voi: un coordinamento di tecnologie all’avanguardia volte a migliorare la sicurezza nella nostra comunità. Tutto funzionante grazie ad un innovativo sistema di intelligenza artificiale, che migliorerà notevolmente la sicurezza, dando maggiori garanzie ai cittadini», annuncia Pugliese, sempre più determinato a ‘calare il tris’.