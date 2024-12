Il Rotary Campi Flegrei gemma l’Interact presso l’Istituto Pergolesi di Pozzuoli

POZZUOLI – Si è svolta presso l’aula magna dell’Istituto Comprensivo 4° Pergolesi di Pozzuoli la cerimonia di consegna della Carta Costitutiva all’Interact Club Campi Flegrei. A fare gli onori di casa la Dirigente Scolastica Francesca Coletta collaborata dal Referente Scolastico Interact Rosario Prencipe ed altri docenti della scuola. È stato il Governatore del Distretto 2101 del Rotary International per l’anno rotariano 2024-2025 Antonio Brando, insieme alla Presidente del Club padrino Rotary Campi Flegrei, Emilia Annunziata, a consegnare il certificato ufficiale al giovanissimo Presidente del Club Massimo Aragri frequentante la classe 2 sez. E della scuola secondaria di II grado di via Annecchino.

GLI OSPITI – Con Brando e Annunziata, al tavolo per il Comune di Pozzuoli sedeva l’Assessore alla Pubblica Istruzione Vittorio Festa, mentre per il Rotary c’erano il Presidente della Commissione Distrettuale Interact Vincenzo Cestaro, la Responsabile Distrettuale Interact Chiara Boccia, la Vicepresidente del R.C. Campi Flegrei, promotrice e Referente progetto Interact, Patrizia Leone. Apprezzati i loro interventi, come spigliato e fortemente motivato quello del neo Presidente Massimo Aragri che, dopo aver annunciato il suo impegno e quello della sua squadra per l’affermazione dei nobili valori rotariani, ha presentato i componenti del Consiglio Direttivo: Vicepresidente Giuseppe David Maria Canepa Acosta, Segretaria Chiara Guardascione, Prefetto Domenico Platano, Tesoriere Lorenzo Negri, Consiglieri Vladyslav Bilous, Alessia Canfora, Fabrizio Geremia, Aurora Lucignano, Giuliano Nazzaro e Raffaella Pacileo.

L’EVENTO – «Massimo dimostra doti di leadership non comuni– ha dichiarato Antonio Brando – in un contesto scolastico molto favorevole, caratterizzato da progettualità di vera eccellenza, nel quale il Rotary può radicarsi e contagiare altre realtà territoriali» Per il Club padrino, sono intervenuti anche il Prefetto Raffaello Mastantuono, il Segretario Michele Finaldi, i Soci Nicoletta Ferrigno e Donato David Mastrullo. Il Socio Onorario componente della Commissione Comunicazione e Immagine Pubblica Rosario Pitton ha disciplinato e moderato gli interventi dei relatori e gli straordinari contributi musicali e video proposti da alunni e docenti dell’Istituto Pergolesi curati da Giacomo Lucci, Giuseppe David Maria Canepa, Carmen Illiano, Chiara Guardascione, Silvia Giorgianni. In sala, in prima fila, anche il Vicepreside Referente Scolastico dell’Interact Pitagora di Pozzuoli, Massimiliano Carrino, con alcuni studenti del Consiglio Direttivo. La cerimonia si è conclusa con gli auguri per le prossime festività da parte del Governatore Antonio Brando e della Dirigente Francesca Coletta, tra gli applausi di docenti, studenti e genitori.