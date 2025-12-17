Il record di “Crociere Gratis” di Pozzuoli, unica agenzia italiana premiata da MSC e Costa

POZZUOLI – Sono di Pozzuoli i “Protagonisti del mare 2025”. Alla trentesima edizione del “Costa Crociere Partner Awards” la città trionfa con l’agenzia di viaggio “Crociere Gratis”. Si tratta della creatura nata dall’idea imprenditoriale di Armando Iammarino insieme all’amico-socio Mimmo Del Sorbo. Il prestigioso riconoscimento è arrivato durante la manifestazione che si è tenuta a bordo della nave Costa Smeralda. Tra le centinaia di agenzie in gara provenienti da tutta Italia che si sono distinte per i migliori risultati in termini di performance, l’ha spuntata quella di Pozzuoli.

IL RECORD – “Crociere Gratis” vanta anche un doppio primato: è l’unica agenzia italiana ad essere stata premiata dalle due maggiori multinazionali del settore che sono MSC Crociere e Costa Crociere. Un record che arriva nel nono anno di vita dell’agenzia, che da tempo è diventata un punto di riferimento nei Campi Flegrei e in tutta la regione.