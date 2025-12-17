POZZUOLI/ Dopo il golpe fallito Europa Verde spacca il fronte: un assessore per tornare in maggioranza

POZZUOLI – Dalle firme per sciogliere il consiglio comunale alla scrivania del sindaco per trattare la nomina di un assessore per rientrare in maggioranza il passo è stato breve. Tre giorni appena dopo il golpe ed Europa Verde Pozzuoli spacca il fronte dei ribelli e batte la ritirata. Azione che era nell’aria, conoscendo le mille contraddizioni di un gruppo consiliare che in questi tre anni e mezzo di consiliatura ha dato sfoggio a un ineguagliabile “tutto e il contrario di tutto”. Questa volta i protagonisti principali sono Enzo Pafundi e Gennaro Andreozzi, i due che venerdì erano nei locali dell’associazione del consigliere Riccardo Volpe pronti a firmare le dimissioni che avrebbero portato allo scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli, come segnale di una “ritorsione politica” nei confronti di Gigi Manzoni reo di non aver attribuito loro un secondo assessore dopo la nomina di La Rana.

FRONTE SPACCATO – Da ieri Pafundi, Andreozzi e Tozzi (che non ha partecipato al tentativo di golpe rimanendo fedele a Manzoni) hanno avviato trattative per ottenere la nomina di assessore di Vicente Migliucci, “figlioccio” di Andreozzi che da tre anni e mezzo sta cercando, in tutti i modi, di portare il dentista prestato alla politica (con risultati, tra l’altro, poco soddisfacenti visti i risultati in termini elettorali e di gradimento) ad avere una poltrona. Trattativa avanzata, secondo fonti interne al gruppo dei ribelli, che va via via sfaldandosi.